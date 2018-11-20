«Зачем нам ёлка без горячительного»: ярославцы выступили против антиалкогольного режима на Новый год

Городские власти уверены, что Новый год может быть весёлым и с безалкогольными напитками

Ярославцы бурно обсуждают идею городских властей сделать новогодние гулянья трезвыми. Многие считают, что запрещать выпивать в ночь с 31 декабря на 1 января у главной ёлки на Советской площади — не самая лучшая идея.



— Зачем нам ваша главная ёлка без горячительного? — задаётся вопросом читатель 76.ru под ником Гость. — Сами там гуляйте на трезвую, а мы лучше по районным разойдемся. Сомневаюсь, что народ к вам повалит валом.



И подобных комментариев в интернете уже сотни. Однако есть и те, кто поддерживает решение мэрии и считает, что алкоголь — не главная вещь на празднике.



— Надоело уже смотреть на пьяные физиономии за много лет на День города, — жалуется жительница Ярославля Ирина Пономарёва. — Давайте поддержим идею и встретим Новый год вместе на Советской площади и без бутылки.



Правда, таких отзывов гораздо меньше. В основном ярославцы сравнивают введение антиалкогольного режима с «сухим законом» и просят власть одуматься. Об этом говорят и промежуточные результаты опроса в группе 76.ru в социальной сети «ВКонтакте». Чуть более половины проголосовавших (51,56%) назвали запрет алкоголя полным бредом. То, что это отличная идея, считают лишь 27,73% опрошенных. А 20,71% участников опроса сказали, что их и вовсе не интересует эта тема.



Несмотря на планы мэрии побороть пьянство на празднике, силовики каким-то образом ужесточать требования к распитию напитков не планируют.



— Мы будем действовать в рамках законодательства, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Праздники никак не влияют на это.



Правда, практика показывает, именно в новогоднюю ночь, несмотря на усиление нарядов, полицейские ведут себя снисходительно к тем, кто гуляет с бутылкой шампанского и с бенгальскими огнями, но при этом ведёт себя прилично.

