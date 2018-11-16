Список ресторанов оказался меньше, чем в пошлом году

Ровно на один день рестораны и кафе Ярославля готовы расщедриться и подарить скидку почти в четверть счёта — 21%. И этот день — 21 ноября, день рождения Золотого кольца России. Акцию рестораторы назвали «Клуб 21».

В этом году в него вошли 14 кафе и ресторанов:

ресторан «Бульвар»;

кафе-пекарня «Киш-Миш»;

пиццерия «Лапша на Ушах»;



мясной ресторан «Прайм»;



Wine Bar & Kitchen «PROBKA»;



семейный ресторан «Угли Meat & Fish;



стейк-хауз «Честный Стейк».



Также к акции присоединились рестораны города Ростова:

ГК «Русское подворье;

кафе «Алеша Попович»;

гостиница и ресторан «Иван-царевич;

кафе «Аппетит»;

гостиница «Дом Фигурина»;

трактир «Усадьба Плешанова».



Скидку предоставят по промокоду «Золотое кольцо». Правда, она не будет распространятся на алкоголь.

Кстати, в прошлом году на юбилей Золотого кольца участников было больше.