Ярославские рестораны на один день дадут скидку всем почти в четверть счёта
16 ноября 2018 19:49
1 572 2
Ровно на один день рестораны и кафе Ярославля готовы расщедриться и подарить скидку почти в четверть счёта — 21%. И этот день — 21 ноября, день рождения Золотого кольца России. Акцию рестораторы назвали «Клуб 21».
В этом году в него вошли 14 кафе и ресторанов:
- ресторан «Бульвар»;
- кафе-пекарня «Киш-Миш»;
- пиццерия «Лапша на Ушах»;
- мясной ресторан «Прайм»;
- Wine Bar & Kitchen «PROBKA»;
- семейный ресторан «Угли Meat & Fish;
- стейк-хауз «Честный Стейк».
Также к акции присоединились рестораны города Ростова:
- ГК «Русское подворье;
- кафе «Алеша Попович»;
- гостиница и ресторан «Иван-царевич;
- кафе «Аппетит»;
- гостиница «Дом Фигурина»;
- трактир «Усадьба Плешанова».
Скидку предоставят по промокоду «Золотое кольцо». Правда, она не будет распространятся на алкоголь.
Кстати, в прошлом году на юбилей Золотого кольца участников было больше.
Фото: Анна Ёлкина
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru