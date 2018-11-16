Список ресторанов оказался меньше, чем в пошлом году
Список ресторанов оказался меньше, чем в пошлом году

Ровно на один день рестораны и кафе Ярославля готовы расщедриться и подарить скидку почти в четверть счёта — 21%. И этот день — 21 ноября, день рождения Золотого кольца России. Акцию рестораторы назвали «Клуб 21».

В этом году в него вошли 14 кафе и ресторанов: 

  • ресторан «Бульвар»;
  • кафе-пекарня «Киш-Миш»;
  • пиццерия «Лапша на Ушах»;
  • мясной ресторан «Прайм»;
  • Wine Bar & Kitchen «PROBKA»;
  • семейный ресторан «Угли Meat & Fish;
  • стейк-хауз «Честный Стейк».

Также к акции присоединились рестораны города Ростова:

  • ГК «Русское подворье;
  • кафе «Алеша Попович»;
  • гостиница и ресторан «Иван-царевич;
  • кафе «Аппетит»;
  • гостиница «Дом Фигурина»;
  • трактир «Усадьба Плешанова».

Скидку предоставят по промокоду «Золотое кольцо». Правда, она не будет распространятся на алкоголь. 

Кстати, в прошлом году на юбилей Золотого кольца участников было больше.