К сбитой малышке тут же помчались водители и пешеходы

Накануне вечером в Ярославле произошло резонансное ДТП. На проспекте Фрунзе в 20:54 молодой водитель на синей «Ладе-Самаре» сбил 11-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Девочка перебегала дорогу на красный свет.

— Травмы тяжёлые. Девочка скончалась в больнице, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — Наши сотрудники всю ночь разбирались. Водитель был трезв.

С уличных камер видеонаблюдения видно, как люди на другой стороне дороги дожидались зелёного сигнала светофора, когда девочка пошла на красный. Водитель в это время ехал на большой скорости. Ребёнка откинуло от перехода к остановке почти на 20 метров, её сапожки разбросало по проспекту.

— Обратите внимание на синий ВАЗ, появляющийся в начале видео, на его манеру езды, и как он меня подрезал, но вовремя отвернул и потом махал рукой, извиняясь за свой манёвр, — рассказывает Алексей Королёв, ехавший по проспекту сразу за водителем, который сбил ребёнка. — Именно этот водитель в белой кофте потом бегает и оказывает помощь пострадавшей.

Водитель ВАЗа пытается помочь ребёнку

Сейчас в этой аварии разбираются следователи. 23-летний водитель не был задержан.

Уже опубликовано видео момента аварии, он попал на уличные камеры жилого дома на проспекте Фрунзе, 37.