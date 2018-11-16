Ребёнка отшвырнуло на 20 метров: появилось видео, как «Лада» сбивает школьницу на проспекте Фрунзе

Ужасная трагедия произошла накануне вечером на глазах десятков людей в Ярославле. В 20:54 на пересечении проспекта Фрунзе с улицей Академика Колмогорова молодой водитель на скорости сбил школьницу. 11-летняя девочка в светлой курточке и с рюкзаком на плечах смело шла на красный свет. «Лада» мчалась по средней полосе. Громкий хлопок, машину разворачивает, а девочку подкидывает в воздух и швыряет ударом к остановке в 20 метрах от перехода.

— Водитель в белой кофте бегал и пытался оказать помощь, — рассказывают проезжавшие мимо водители. — До этого на дороге он подрезал всех, его манёвры были резкими.



Девочка лежала без движения. Врачи боролись за жизнь ребёнка, но травмы оказались слишком тяжёлыми, девочка умерла спустя несколько часов в больнице.



Сейчас все обстоятельства случившегося разбирают следователи. Водитель не задержан.