Дорогостоящий ремонт сделали в ярославских больницах и поликлиниках области

В этом году сразу несколько больниц Ярославля и области привели в порядок. Ремонт коснулся областной больницы, больницы имени Соловьева, хирургии 9-й больницы и пяти поликлиник области. Сейчас продолжается ремонт больницы № 3 в Заволжском районе. Для отделения реанимации закупили современный аппарат для искусственной вентиляции легких стоимостью 2,2 миллиона рублей, а также закупили мебель и дополнительное медоборудование. В ближайшее время старый линолеум в приемном покое заменят на новую плитку и отремонтируют палаты.



— Всего в этом году на ремонты медучреждений было потрачено порядка 92 миллионов рублей, 19 миллионов из которых — из резервного фонда президента страны. На сегодня завершены все мероприятия по подготовке медицинских организаций к зимнему периоду. На это было израсходовано более 21 миллиона рублей, — рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.



Напоминаем, что ярославская детская больница № 1, а вместе с ней стационарные и диагностические отделения переезжают. Где теперь будут лечить малышей.