Отделения закрытой детской больницы обещают открыть в первом квартале 2019 года

Закрытая детская больница № 1, а вместе с ней стационарные и диагностические отделения переезжают. Это связано с тем, что с конца сентября в Ярославле начала работать Центральная городская больница. Произошло объединение клинических больниц № 1 и № 5, детской клинической больницы № 1 и поликлиники № 2.



— Уже с 12 ноября пациенты участков № 8, 9, 10 и 11 будут получать медицинскую помощь на улице Собинова, 34/1, — рассказал главный врач Центральной городской больницы Сергей Луганский. — А с 1 декабря терапевтическое отделение будет перемещено на проспект Октября, неврологическое и реабилитационное отделения — в госпиталь ветеранов войн. И уже с начала декабря мы начнем готовить базу для переезда в здание на улице Терешковой, 22 отделений бывшей детской больницы.



Помимо стационара, в здании на улице Терешковой планируют открыть детский клинико-диагностический центр.



Напомним, что ранее ярославцы были против объединения больниц. Людей даже не останавливало и то, что стены детской больницы № 1 трещат по швам.