Лёд такой прозрачный... Кажется, что мужчина катается по воде

Лёд, гладкий, как стекло, уже сковал небольшие реки в Ярославской области. Такой прозрачный, что, кажется, его и вовсе нет.





По такому тонкому льду в посёлке Некрасовское на коньках прокатился мужчина. Оделся смело — в шорты и майку. За хозяином, быстро перебирая лапками по скользкому льду, бежал маленький пёс. Экстремала сняла на видео жена и выложила ролик в соцсети.



— Мы с мужем Игорем живём в посёлке Некрасовское на берегу реки Солоница, — рассказала Татьяна Быстрицкая. — Такая красота возле нашего дома.

— Как не страшно! — удивляются пользователи соцсетей.



— Немного страшно было, — признаётся Татьяна. — Но мы знаем, что в этом месте не глубоко, да и к тому же мы моржуем — холодной воды не боимся. Сегодня поедем кататься всей семьёй. Мы пенсионеры активные!



В Ярославле только недавно закрыли купальный сезон. В конце октября, распугивая уточек, турист из Обнинска плавал брасом в Петропавловском пруду.

