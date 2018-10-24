Турист из Обнинска искупался в Петропавловских прудах в Ярославле: видео

Ярославский таксист снял на видео, как турист из Обнинска плавает в Петропавловском пруду. Это было вчера рядом с 32-й школой. На улице было не больше 10 градусов тепла.



— Это пассажир моего такси. С ним ещё подруга была, она снимала для «Ютуба», — рассказал автор ролика Александр Беляков.



Свой поступок крепкий орешек посвящает какому-то клубу.



— Я повторно запускаю флешмоб того, кто как готовится к триатлону. Я вот, например, плаваю в замечательном городе-герое Ярославле на Петропавловских прудах, — говорит пловец.



Дальше мужчина входит в холодную воду и начинает плыть брасом, распугивая ярославских уточек. Таксист за кадром удивляется решимости путешественника.



Турист из Обнинска не один раз устраивал такой флешмоб. Он приезжал в разные города России, гулял по центру, а потом купался в местных прудах. Александр рассказал, что мужчина чувствовал себя замечательно, ещё и сох, как летом на пляжах. Несколько минут разгуливал у берега в одной майке, а не грелся в машине. Сам путешественник назвал свое увлечение триатлоном.



Ярославцы тоже не прочь искупаться в октябре. В начале месяца местный житель поплавал в Волге. Вода нормальная, но кое-что не понравилось.

