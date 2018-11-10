Подростки поднялись в лифте на открытый чердак, где устроили ЧП

Ярославцы вызвали полицию из-за двух подростков, пробравшихся на чердак многоэтажки во Фрунзенском районе. Школьники воспользовались незапертыми дверьми чердака и открыли краны отопления. Горячая вода быстро начала заполнять помещение. В этот момент шум над головой услышал житель квартиры на верхнем этаже, он выгнал подростков и закрыл краны. Вода ещё не успела далеко протечь и сильно затопить жилые помещения.

Жители дома решили не оставлять происшествие без внимания и вызвали полицию, составив сразу две жалобы: на разбой школьников и на управляющую компанию, по вине которой открыт доступ на чердак.

— Я уже ездила в полицию давать показания. Нам сообщили, что управдом получит предписание за то, что всё открыто. Нам важно, чтобы к нам никто не ходил, учитывая последние события в Керчи, когда молодежь может вытворить что угодно, — рассказала 76.ru жительница дома по улице Лескова. — Эти парни попали на записи видеокамер, которых у нас по дому расставлено 23 штуки. Их поведение испугало: перепрыгнули через забор, в лифте ударили камеру видеонаблюдения и обсуждали содержимое рюкзака, который был у них с собой.

В УМВД по Ярославской области сообщили, что передали материал в отношении подростков в отдел по делам несовершеннолетних Фрунзенского района. Сейчас устанавливаются их личности. По результатам проверки будет решаться вопрос о привлечении к ответственности.

