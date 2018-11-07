Ярославцы будут требовать хорошие дороги через суд

Общественники из группы «Дороги Ярославля» готовят иск в суд в отношении мэрии Ярославля. Активисты готовы бороться за хорошие дороги не только в интернете. Причиной недовольства ярославцев стал ремонт дорог в этом году по президентской программе «Безопасные и качественные дороги».

— Нам нужно признание того факта, что по всем дорогам, которые ремонтировала московская фирма ЕКС, бордюры сделаны некачественно. А это нарушения на миллионы рублей, — рассказывает активист Андрей Трифф. — Мы готовим заявление о понуждении заказчика (мэрии) через прокуратуру наложить штраф на подрядчика. Мы по всему городу видим выдавленные бордюры. Когда начнётся зимняя уборка города, они не выстоят.

Проблемы с новыми бордюрами видны невооруженным взглядом

Активисты уверены, что подрядчик нарушил ГОСТ и условия контракта, но власти почему-то всё равно приняли все работы. Также ярославцы написали заявление в прокуратуру о некачественном ремонте проспекта Авиаторов.