Во всех школах Ярославля есть видеокамеры

Практически все образовательные учреждения в Ярославской области оснащены видеокамерами. Ещё несколько десятков камер поставили и в этом году. Это делается для того, чтобы повысить безопасность для детей, школьников и студентов.



— Продолжается работа по установке систем видеонаблюдения. Сейчас ими оснащены 917 организаций, что составляет порядка 98 процентов от общего числа, и это на 8 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — В Большесельском, Брейтовском, Даниловском, Любимском, Мышкинском, Некоузском, Некрасовском, Первомайском, Переславском, Пошехонском, Рыбинском, Тутаевском и Ярославском муниципальных районах оснащены системами видеонаблюдения все 100 процентов образовательных учреждений.



Кроме того, в 906 образовательных учреждениях есть кнопки экстренного вызова полиции. 96 процентов зданий имеют огороженную территорию. А для того, чтобы посторонние не могли проникнуть в школы, вузы и садики, будут привлечены дежурные.



Напомним, два дня назад трагедия произошла в керченском колледже. Студент принёс в здание бомбу, которая взорвалась в столовой. После этого он расстрелял студентов и преподавателей. Все подробности ЧП здесь.