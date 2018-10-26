«Упал и резко побледнел»: ученики школы, где умер 13-летний мальчик, рассказали о трагедии
26 октября 2018 13:01
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Ученики переславской школы № 3 рассказали о трагедии, которая сегодня произошла на их глазах на перемене. Там сегодня на перемене умер 13-летний мальчик.
— У погибшего парня было больное сердце, ему операцию делали, — рассказывают ученики переславской школы № 3. — То ли его толкнули на перемене, то ли он сам упал... Потерял сознание, резко побледнел. Долго в сознание не могли привести.
Сотрудники школы вызвали врачей, но, когда медики приехали, мальчик уже был мёртв. Сейчас следователи возбудили уголовное дело. Подробности трагедии.
Фото: Vk.com
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