ДТП произошло днём
ДТП произошло днём

Сегодня в 15:40 на улице Ухтомского в Ярославле произошло серьёзное ДТП: столкнулись сразу три автомобиля — две легковушки и «Газель».

— Пострадавшим вызвали скорую помощь, — сообщают очевидцы аварии.

У «Ларгуса» спустило колёса
У «Ларгуса» спустило колёса

Все три машины получили серьёзные повреждения.

На месте также работают сотрудники МЧС и полиции. Информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших уточняется.