ДТП произошло днём

Сегодня в 15:40 на улице Ухтомского в Ярославле произошло серьёзное ДТП: столкнулись сразу три автомобиля — две легковушки и «Газель».



— Пострадавшим вызвали скорую помощь, — сообщают очевидцы аварии.

У «Ларгуса» спустило колёса

Все три машины получили серьёзные повреждения.



На месте также работают сотрудники МЧС и полиции. Информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших уточняется.

