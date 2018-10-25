Спущенные колёса и разбитые машины: возле Ярославля-Главного произошло тройное ДТП
25 октября 2018 17:08
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Сегодня в 15:40 на улице Ухтомского в Ярославле произошло серьёзное ДТП: столкнулись сразу три автомобиля — две легковушки и «Газель».
— Пострадавшим вызвали скорую помощь, — сообщают очевидцы аварии.
Все три машины получили серьёзные повреждения.
На месте также работают сотрудники МЧС и полиции. Информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших уточняется.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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