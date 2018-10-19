Люди с автоматами оцепили пенсионный фонд на улице Володарского: онлайн-трансляция
Сегодня из пенсионного фонда в Ярославле на улице Володарского поступило сообщение о мужчине, который пришёл в отделение с угрозами взорвать его.
— Он крикнул: «Всех взорву на... !» — рассказывают очевидцы.
— Подразделение выехало на место по поручению УМВД, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Что происходит на месте, смотрите в нашей трансляции.
Рассказывает сотрудница отделения фонда Лариса Агафонова:
— Пришли сотрудники полиции в здание и спросили, приходил ли к нам дедушка с бомбой. А у нас всё тихо, мы и знать не знали об этом. Часов с 11 оцепили здание. Мы не в курсе были. Я вышла, спросила, в чем дело. Мне сказали, что здание, возможно, заминировали. Но никто нас не захватывал, мы работали в обычном режиме. Это впервые. Паники никакой не было. В здании в этот момент были одни сотрудники. Посетителей не было.
Машины спецслужб разъезжаются, оцепление со здания снято. Люди могут снова войти в отделение фонда.
— Проводилась учебная тренировка, — сообщили порталу 76.ru в правоохранительных органах.
— Ничего не можем сказать, с нами не разговаривают, мне сказали сквозь зубы, возможно, заминировали, — рассказывают в пенсионном фонде.
Женщина из управления ПФР попросила «повисеть» на телефоне, и на заднем фоне мы услышали её диалог с полицейским.
— Что у нас происходит? Нам даже Москва уже звонит. У нас и люди предварительно записаны, не могут к нам попасть. Нам все телефоны оборвали.
— Да учения это. Учения.
— Вы бы просто подошли и сказали, что у вас учения. Когда они закончатся?
— В течение часа всё закончится.
Услышали по рации — сейчас пустят группу разминирования.
Спросили у медиков, зачем их сюда вызвали. Они пока не в курсе.
Мы дозвонились до пенсионного фонда на Володарского. Взяли трубку в отделе оценки.
— У нас просто учения проходят в финансовом училище. Всё у нас хорошо, мы все работаем, — добродушно ответила на звонок девушка.
Здание на Володарского, 5 оцеплено.
На всякий случай на место приехала медицина катастроф.
На месте — наш корреспондент. Люди, пытавшиеся сегодня с утра попасть в пенсионный фонд, говорят, что ждут уже полтора часа.
Сейчас говорят о том, что это может быть учебной тревогой. Пока всё выглядит вот так: дорога оцеплена сигнальной лентой, много машин полиции и люди в касках и с оружием.
Как стало известно порталу 76.ru, в здании мог быть обнаружен бесхозный предмет.
Улицу Володарского перекрыли. На место приехали машины управления МЧС.
— Здесь стоят люди в форме, в руках винтовки, — рассказывают студенты педуниверситета (общежитие университета находится на этой же улице).
Сейчас около отделения перекрыта улица Володарского: от Большой Октябрьской до Которосльной набережной. Вдоль улицы стоят люди с автоматами.