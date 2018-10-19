Люди с автоматами оцепили пенсионный фонд на улице Володарского: онлайн-трансляция

На Володарского — люди с автоматами

Сегодня из пенсионного фонда в Ярославле на улице Володарского поступило сообщение о мужчине, который пришёл в отделение с угрозами взорвать его.

— Он крикнул: «Всех взорву на... !» — рассказывают очевидцы.

— Подразделение выехало на место по поручению УМВД, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Что происходит на месте, смотрите в нашей трансляции.

12:28

Рассказывает сотрудница отделения фонда Лариса Агафонова:

— Пришли сотрудники полиции в здание и спросили, приходил ли к нам дедушка с бомбой. А у нас всё тихо, мы и знать не знали об этом. Часов с 11 оцепили здание. Мы не в курсе были. Я вышла, спросила, в чем дело. Мне сказали, что здание, возможно, заминировали. Но никто нас не захватывал, мы работали в обычном режиме. Это впервые. Паники никакой не было. В здании в этот момент были одни сотрудники. Посетителей не было.

12:23

Машины спецслужб разъезжаются, оцепление со здания снято. Люди могут снова войти в отделение фонда.

12:17

— Проводилась учебная тренировка, — сообщили порталу 76.ru в правоохранительных органах.

12:10

Военный полицейский с автоматом разворачивает всех прохожих

12:09

— Ничего не можем сказать, с нами не разговаривают, мне сказали сквозь зубы, возможно, заминировали, — рассказывают в пенсионном фонде.

Женщина из управления ПФР попросила «повисеть» на телефоне, и на заднем фоне мы услышали её диалог с полицейским.



— Что у нас происходит? Нам даже Москва уже звонит. У нас и люди предварительно записаны, не могут к нам попасть. Нам все телефоны оборвали.

— Да учения это. Учения.



— Вы бы просто подошли и сказали, что у вас учения. Когда они закончатся?

— В течение часа всё закончится.

12:06

11:53

Услышали по рации — сейчас пустят группу разминирования.

11:52

Спросили у медиков, зачем их сюда вызвали. Они пока не в курсе.

11:47

Мы дозвонились до пенсионного фонда на Володарского. Взяли трубку в отделе оценки.

— У нас просто учения проходят в финансовом училище. Всё у нас хорошо, мы все работаем, — добродушно ответила на звонок девушка.

11:45

Здание на Володарского, 5 оцеплено.

11:45

На всякий случай на место приехала медицина катастроф.

11:41

На месте — наш корреспондент. Люди, пытавшиеся сегодня с утра попасть в пенсионный фонд, говорят, что ждут уже полтора часа.

11:39

11:37

Сейчас говорят о том, что это может быть учебной тревогой. Пока всё выглядит вот так: дорога оцеплена сигнальной лентой, много машин полиции и люди в касках и с оружием.

11:36

Как стало известно порталу 76.ru, в здании мог быть обнаружен бесхозный предмет.

11:33

Улицу Володарского перекрыли. На место приехали машины управления МЧС.

Спасатели частично перекрыли улицу Володарского

11:23

— Здесь стоят люди в форме, в руках винтовки, — рассказывают студенты педуниверситета (общежитие университета находится на этой же улице).

11:20

Сейчас около отделения перекрыта улица Володарского: от Большой Октябрьской до Которосльной набережной. Вдоль улицы стоят люди с автоматами.