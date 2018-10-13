Тамару Румянцеву искали больше двух недель

Больше двух недель волонтёры разыскивали 86-летнюю Тамару Румянцеву, которая 25 сентября ушла из садоводческого товарищества «Энергетик-2». Пенсионерка с топором и двумя большими мешками отправилась за лапником и пропала.



Нашли пенсионерку сегодня около 14 часов волонтёры поисковой группы «Центр-Спас», но, к сожалению, уже мёртвой.



— Мы осматривали ещё неотработанные квадраты, уже достаточно далёкие от места, где потерялась пенсионерка, — рассказал Дмитрий Соколов из поисковой группы «Центр-Спас». — Тело Тамары Румянцевой обнаружили в водоёме на границе садоводческого товарищества «Рябинушка-2». Видимо, пенсионерка выходила из леса ночью, оступилась и упала в воду.



Волонтёры напоминают, что, отправляясь в лес, необходимо одеться в яркую одежду и обязательно зарядить сотовый телефон. Из-за разряженных телефонов двое грибников из Ярославля сутки просидели на охотничьей вышке, спасаясь от диких зверей.

