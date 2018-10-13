Мужчина и женщина потерялись в лесу

Трое ярославцев 11 октября решили отправиться в лес за грибами. 54-летний мужчина и 52-летняя женщина ушли вперёд, а их приятель отстал. Мужчина не дозвался своих знакомых и вышел из леса. Нашел автомобиль, на котором они все приехали, но пары так и не было. Поняв, что его друзья заблудились, ярославец обратился в полицию.



Больше двадцати человек бросились на поиски пропавших грибников.



— Дозвониться до них не получалось, — рассказали в полиции. — Телефоны у обоих разрядились.



Нашли грибников спустя сутки участковый вместе с егерем. Оказалось, что заблудившаяся пара увидела в лесу охотничью вышку и залезла на неё, чтобы спрятаться от диких животных.



И мужчина, и женщина сейчас чувствуют себя хорошо.



В начале октября в лесу заблудилась пенсионерка. Женщина напугалась медведя и оказалась на границе областей.

