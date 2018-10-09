Мошенники звонят и просят деньги на благотворительность

Новый вид мошенничества в Ярославле: неизвестные звонят в различные фирмы и компании и от имени руководства управления Роспотребнадзора по Ярославской области просят деньги на благотворительность. Чтобы якобы закупить лекарства и медицинское оборудование. А также, предъявляя поддельное удостоверение, мошенники вынуждают руководителей организаций купить «Уголок потребителя», угрожая проверками.



— Управление информирует, что не собирает деньги, в том числе с целью благотворительности, а также не осуществляет реализацию на коммерческой основе печатной продукции и других товаров, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.



Если вы пострадали от действия мошенников или вам звонили неизвестные и просили денег, немедленно сообщайте в полицию.

