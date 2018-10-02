У Оксаны Кирилловой почти не было близких

В Ярославской области почти неделю разыскивали 34-летнюю Оксану Кириллову. 26 сентября она ушла из дома в селе Вятское. Оксана отправилась на остановку. Последний раз её видели с 7:30 до 8:15 утра 26 сентября. Волонтёры говорили, что она могла сесть в попутную машину. Также они просили ярославских водителей, которые в этот день там проезжали, посмотреть записи с видеорегистраторов. К сожалению, уже поздно. Вчера вечером в «ЯрСпас» сообщили, что женщина погибла.



— Оксану нашли сотрудники полиции в деревне за несколько километров от Вятского. Приносим соболезнования родным и близким Оксаны Евгеньевны, — сказали в «ЯрСпас».

Известно, что близких у Оксаны почти нет. А за помощью обратились её соседи. Почему погибла женщина, устанавливает Следственный комитет.



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