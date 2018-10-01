Машине ДПС сильно досталось

Сегодня около полудня в Рыбинске случилась авария, в которую попала патрульная машина ДПС. Всё произошло на перекрёстке улиц Волочаевской и Юбилейной: полицейская «Лада» столкнулась с китайским универсалом.

После удара иномарку отбросило к светофору и перевернуло на бок. Полицейскому автомобилю досталось сильнее: иномарка ударила в бок «Ладе», отчего машину смяло и выкинуло в кювет. В это время в машине ехали два сотрудника управления ГИБДД.

Пострадавшие полицейские не сразу смогли выйти из машины

— Двери зажало, патрульные не могли выйти, — рассказывают очевидцы.

Китайский автомобиль перевернуло

На помощь коллегам выехала другая машина ДПС, на месте разбираются, кто виноват в произошедшем.

В Ярославле ищут водителя на красной иномарке, который устроил аварию и скрылся.