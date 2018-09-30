«Поцеловал в зад и скрылся»: в Ярославле ищут водителя на красной «Мазде»
30 сентября 2018 07:12
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В Ярославле ищут свидетелей аварии, которая случилась на крупном перекрёстке улиц Свободы и Городской вал. Виновник ДТП с места скрылся.
Всё произошло около 18:20: водитель на красной «Мазде» влетел в тормозивший «Шевроле».
— Ищем свидетелей ДТП. Водитель «Мазды» врезался в «Шевроле-Ланос», стоящий на светофоре, и скрылся с места аварии. Вознаграждение гарантируется, — пишет Наталья Кучкина в группе «Первый Ярославский автопортал».
«Мазда» потеряла решётку радиатора и значок. А «Шевроле» сильно помяло заднюю часть.
Фото: Первый Ярославский автопортал 76/Vk.com, Первый Ярославский автопортал 76 /Vk.com
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