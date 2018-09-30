В Ярославле ищут свидетелей аварии, которая случилась на крупном перекрёстке улиц Свободы и Городской вал. Виновник ДТП с места скрылся.

Легковушка просто тормозила у светофора, когда в неё влетел водитель на «Мазде»

Всё произошло около 18:20: водитель на красной «Мазде» влетел в тормозивший «Шевроле».

— Ищем свидетелей ДТП. Водитель «Мазды» врезался в «Шевроле-Ланос», стоящий на светофоре, и скрылся с места аварии. Вознаграждение гарантируется, — пишет Наталья Кучкина в группе «Первый Ярославский автопортал».

«Мазда» потеряла решётку радиатора и значок. А «Шевроле» сильно помяло заднюю часть.

«Мазда» тоже понесла потери