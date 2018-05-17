«Больше часа гонялся за пьяным лихачом»: как гаишники отблагодарили ярославского автомобилиста

Поблагодарить автомобилиста за поступок пришёл лично глава областного управления госавтоинспекции

Сегодня в управление ГИБДД УМВД по Ярославской области пригласили 30-летнего автомобилиста Константина Сальникова. Приехать ему предстояло для того, чтобы из рук полковника полиции получить награду за свой поступок.

Гаишники пригласили не только его, но и журналистов, чтобы те отметили героя. Константин явно стеснялся, тихонечко всем намекая, что не сделал ничего особенного. Но мы всё же попросили его рассказать о том, за что отметили полицейские.

— В тот вечер я ехал на своём «Рено Логан» домой, как вдруг на улице Чкалова меня подрезал тёмный «Форд», — рассказал свою историю ярославец Константин Сальников. — Водитель был какой-то неадекватный — он постоянно сигналил и матерился. Я схватил сотовый и стал звонить по номеру 112, чтобы сообщить о нём. Ну а сам решил поехать за ним, чтобы рассказать спецслужбам его местонахождение. Я только минут 20 дозванивался, а потом ещё 50 минут ждал, пока подъедет наряд. Всё это время ездил за «Фордом» со странным водителем. Он меня заметил и попытался «уйти» от слежки дворами. Пришлось немного погоняться.

Константин скромничает - говорит, что не сделал ничего особенного

Когда всё же подъехали силовики, то водитель «Форда» сдался сразу. Ещё бы, ведь приехал не просто сотрудник ДПС, а наряды Росгвардии, ППС и ГИБДД. Они его посадили в машину и попросили дунуть в трубку. Оказалось, что он пьян.

— Теперь его ждёт суд и лишение прав, — сообщил начальник управления ГИБДД УМВД по Ярославской области Андрей Сироткин и вручил отличившемуся автомобилисту благодарственное письмо и пакет с сувениркой с логотипом госавтоинспекции. — Ждём от вас новых сообщений. И остальных призываем делать то же самое.

Вообще, как показывает статистика, люди стали всё чаще и чаще сообщать в ГИБДД о нарушениях правил на дорогах.

Глава ГИБДД призывает всех сообщать в госавтоинспекцию о водителях-нарушителях

— В прошлом году было более трёх тысяч обращений о нарушениях ПДД, и уже в этом году — более тысячи, — привёл цифры Андрей Сироткин. — Сообщают о нарушениях правил парковки, тонировке и, конечно, о нетрезвых водителях. По субботам приходят десятки таких сообщений.

Сейчас в России можно сесть в тюрьму за повторное вождение в пьяном виде. Некоторое время назад за это была введена уголовная ответственность.