Мужчина ушёл за грибами

В Ярославской области нашли мёртвым 77-летнего пенсионера.



Игорь Болтов ушёл из дома в Гаврилов-Яме 22 сентября за грибами. К сожалению, из леса мужчина так и не вышел.



К поискам подключились все: полицейские, волонтёры и простые жители Гаврилов-Яма.



— Мы до последнего расклеивали ориентировки, обзванивали и объезжали больницы, станции скорой помощи, опрашивали жителей окрестных деревень: может быть вышел куда-нибудь, кто-нибудь приютил, обогрел, дал ночлег, может быть, вызвали скорую, положили в больницу, просто забыли сообщить, — рассказывают волонтёры «Центр-Спаса».



- Мужчину обнаружили охотники. По данному факту проводится проверка. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Пенсионера нашли ранним утром 30 сентября примерно в пяти километрах от района поисков на заброшенной грунтовой дороге.

