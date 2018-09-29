Грибы собирают вёдрами
Грибы собирают вёдрами

В лесах Ярославской области пошли грибы. Люди уезжают домой с полными вёдрами и корзинами.

Ещё месяц назад жители области жаловались: грибов нет, а если и есть, то червивые. Похоже, затяжные дожди, обрушившиеся на регион, сделали своё дело.

Много подосиновиков
Много подосиновиков

— На 7-й километр ходили, за 2 часа целую корзину с горкой набрали, подберезовиков очень много, — рассказывает жительница Рыбинска Анна Исакова.

Грибы крепкие и нечервивые
Грибы крепкие и нечервивые
А вот и подберёзовики
А вот и подберёзовики

— Белых нет, подберёзовики и подосиновики, — говорит Екатерина Катюшкина.

Грибы растут рядышком друг с другом
Грибы растут рядышком друг с другом
Из маслят самый вкусный суп
Из маслят самый вкусный суп

А вот жителям Ярославля везёт больше: они в корзинку складывают и белые.

— За 15 минут в лесу нашёл семь белых, — хвастается ярославец Андрей Павлов.

Белые тоже есть
Белые тоже есть

Грибы собирают в Рыбинском районе, а также в Ярославском — в сторону Данилова. Неплохие урожаи собирают в Подолино Тутаевского района.

После обильных дождей в лесу пошли грибы
После обильных дождей в лесу пошли грибы
Пора бежать в лес
Пора бежать в лес

Кстати, ярославский миколог Ольга Лазарева рассказывала нам, почему в этом году по сравнению с прошлым намного меньше грибов.