Грибы собирают вёдрами

В лесах Ярославской области пошли грибы. Люди уезжают домой с полными вёдрами и корзинами.



Ещё месяц назад жители области жаловались: грибов нет, а если и есть, то червивые. Похоже, затяжные дожди, обрушившиеся на регион, сделали своё дело.



Много подосиновиков

— На 7-й километр ходили, за 2 часа целую корзину с горкой набрали, подберезовиков очень много, — рассказывает жительница Рыбинска Анна Исакова.



Грибы крепкие и нечервивые

А вот и подберёзовики

— Белых нет, подберёзовики и подосиновики, — говорит Екатерина Катюшкина.



Грибы растут рядышком друг с другом

Из маслят самый вкусный суп

А вот жителям Ярославля везёт больше: они в корзинку складывают и белые.



— За 15 минут в лесу нашёл семь белых, — хвастается ярославец Андрей Павлов.



Белые тоже есть

Грибы собирают в Рыбинском районе, а также в Ярославском — в сторону Данилова. Неплохие урожаи собирают в Подолино Тутаевского района.



После обильных дождей в лесу пошли грибы

Пора бежать в лес

Кстати, ярославский миколог Ольга Лазарева рассказывала нам, почему в этом году по сравнению с прошлым намного меньше грибов.

