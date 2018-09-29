Грибы пошли! Жители Ярославской области хвастаются лесным урожаем: фото
В лесах Ярославской области пошли грибы. Люди уезжают домой с полными вёдрами и корзинами.
Ещё месяц назад жители области жаловались: грибов нет, а если и есть, то червивые. Похоже, затяжные дожди, обрушившиеся на регион, сделали своё дело.
— На 7-й километр ходили, за 2 часа целую корзину с горкой набрали, подберезовиков очень много, — рассказывает жительница Рыбинска Анна Исакова.
— Белых нет, подберёзовики и подосиновики, — говорит Екатерина Катюшкина.
А вот жителям Ярославля везёт больше: они в корзинку складывают и белые.
— За 15 минут в лесу нашёл семь белых, — хвастается ярославец Андрей Павлов.
Грибы собирают в Рыбинском районе, а также в Ярославском — в сторону Данилова. Неплохие урожаи собирают в Подолино Тутаевского района.
Кстати, ярославский миколог Ольга Лазарева рассказывала нам, почему в этом году по сравнению с прошлым намного меньше грибов.