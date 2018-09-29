Оксана пропала 26 сентября

В Ярославской области разыскивают 34-летнюю женщину. Оксана Кириллова ушла из дома в селе Вятское 26 сентября. Она отправилась на остановку. Последний раз её видели с 7:30 до 8:15 утра 26 сентября. Волонтёры говорят: она могла сесть в попутную машину.



— Её рост 170 сантиметров, худощавое телосложение. На левой руке есть татуировка в виде узора. Женщина нуждается в медицинской помощи. Просим проезжавших мимо остановочного комплекса в селе Вятское Некрасовского района 26 сентября утром с 7:30 до 8:15 посмотреть записи видеорегистраторов. Если ваш видеорегистратор зафиксировал Оксану, сообщите нам по телефону: 8-910-964-08-38, — попросили волонтёры «ЯрСпаса».



Известно, что близких у Оксаны почти нет. А за помощью обратились её соседи.