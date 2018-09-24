Машина прочно застряла в песке

В Ярославле на улице Блюхера застряла машина. Опять.



В Брагино идёт ремонт дорог. Улица Блюхера перекопана уже больше месяца. И уже который раз там пытаются прорваться водители. Но у них ничего не получается. Вот и в этот раз в строительной грязи застряла «Волга».



— Проезжал там. Мужики-строители смеялись над ними. Из принципа не вытаскивают их, — рассказал очевидец Сергей Николаев.



Знающие эту местность водители говорят: к тем домам на улице Блюхера только один подъезд. Объезжать эту дорогу — долго и хлопотно.



— Можно через улицу Колесовой проехать между двумя садиками, что очень опасно. Там и с колясками, и с детьми ходят. Не так давно там даже знак висел «Пешеходная зона», — рассказывает водитель Максим Майоров.



Напомним, совсем недавно на этой же самой дороге «Нива» повисла прямо на обрыве. Водитель хотел проскочить, нарушив все правила.

