Власти придумали новый способ расселять людей

Теперь официально: на месте домов под снос будут строить новое жильё. Или будут реконструировать то, что имеется. Законопроект о реновации жилищного фонда России представила в Ярославле депутат Госдумы Галина Хованская. В Ярославскую область она приехала на градостроительный форум.

— На сегодняшний день многие регионы завершают программу переселения из аварийного жилищного фонда, соответственно, следующий шаг, чтобы снова не воспроизводился аварийный жилищный фонд, — это реновация. Наш проект отличается от московского, мы предусмотрели не только снос, но и реконструкцию, чтобы жители могли остаться в своем же доме, только в гораздо более комфортных условиях, — рассказала Хованская. — Мы учли все, что нам не удалось поправить в московском законе, здесь таких ошибок не будет. Хочу подчеркнуть, что главное в реновации — это согласие жителей, их мнение.



В чём суть

Мы заглянули в законопроект, который внесён в думу, чтобы разобраться, в чём его особенность. Так, с окончанием программы переселения из ветхоаварийного жилья этот законопроект может стать заменой этой программе. Только по нему ярославцы и все те, кто живут в аварийных домах под снос, должны будут сами на общих собраниях решить, вступить в программу реновации или нет. Согласно ей собственникам жилья под снос предложат переселение в равноценные жилые помещения либо денежное возмещение. При этом своё аварийное жильё владелец должен будет передать в собственность города (района, области). То есть собственники заключают договор с властями. При этом если за аварийный дом жильцы платили взносы в фонд капремонта, то эти взносы не возвращаются.

Предполагается, что с помощью такого законопроекта будут не точечно расселять дома из аварийного списка, а жильцы сами могут и должны будут инициировать этот процесс. Также для работы законопроекта нужно создать фонд, из которого власти будут производить выплаты или предоставлять равноценное по площади жильё.

Под реновацией жилищного фонда понимается реконструкция или снос не подлежащих капитальному ремонту объектов жилищного фонда и жилищное строительство на высвобождаемой территории с обеспечением территории реновации объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также проведением мероприятий по благоустройству жилых территорий.

Напомним, в Ярославле вокруг расселённых домов не раз поднимались скандалы. Бараки горели по всему городу, и версию поджога под новое строительство высказывали в первую очередь.