Ошибку на этикетке заметили покупатели

В Ярославские супермаркеты завезли бройлерных кур местного производителя, которые вызвали подозрение у покупателей. Дело в том, что на них в графе «дата производства» впечатано «15 сентября 2018 года».



— Я позвала сотрудников магазина и указала им на дату, — рассказала покупательница супермаркета Татьяна Бодрова. — Они сначала тоже не поверили, прочитали внимательно, а потом засмеялись. Позвали ещё сотрудников, которые находились рядом, те тоже стали смеяться. Но объяснили мне, что это сегодняшний привоз. Ну я и купила.



Продавцы объясняют, что дату напечатали по ошибке, но товар нормальный

А ещё в магазинах Ярославля люди находили овощи с вечным сроком годности.

