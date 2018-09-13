В супермаркетах Ярославля продавцы смеются над курами из будущего
13 сентября 2018 21:19
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В Ярославские супермаркеты завезли бройлерных кур местного производителя, которые вызвали подозрение у покупателей. Дело в том, что на них в графе «дата производства» впечатано «15 сентября 2018 года».
— Я позвала сотрудников магазина и указала им на дату, — рассказала покупательница супермаркета Татьяна Бодрова. — Они сначала тоже не поверили, прочитали внимательно, а потом засмеялись. Позвали ещё сотрудников, которые находились рядом, те тоже стали смеяться. Но объяснили мне, что это сегодняшний привоз. Ну я и купила.
А ещё в магазинах Ярославля люди находили овощи с вечным сроком годности.
Фото: Татьяна Бодрова
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