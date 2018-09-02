К сожалению, наши хоккеисты уступили на своём поле

Сегодня в Ярославле открылся хоккейный сезон. К сожалению, первый домашний матч не принёс радости болельщикам — «Локомотив» всухую уступил омскому «Авангарду».

Битва была жаркой

Самым обидным стало то, что счёт во втором тайме открыл бывший нападающий ярославского хоккейного клуба Макс Тальбо, да ещё и с передачи Дэвида Деарне, который готовился к сезону с «Локомотивом», но в последний момент с ним передумали заключать контракт.

На «Арене» не было свободного места

Такое известие вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков.



— Это что такое творится — то отказываемся, то берем обратно, — написал Антон Смирнов в группе «Локомотив Ярославль Чемпионы» в социальной сети «ВКонтакте».

Группа поддержки «Грация» как всегда прекрасна

Еще два гола подопечные Дмитрия Квартального пропустили с разницей всего в минуту. На 36-й и 37-й минутах матча шайбы в ворота «железнодорожников» забили Сергей Широков и Михаил Фисенко. Окончательный исход встречи установил нападающий «Авангарда» Денис Зернов, забивший четвёртую шайбу в ворота «Локомотива» за 26 секунд до конца матча.

Наши хоккеисты не смогли сегодня забить

Следующую игру «Локомотив» проведёт 4 сентября против хоккейного клуба «Сибирь».



Поддержка трибун была неимоверной