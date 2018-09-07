Полиция сразу приехала на место происшествия

ЧП в Тутаеве: из-за сообщения о гранате эвакуировали один из домов по улице Розы Люксембург и детей и преподавателей из художественной школы. Оказалось, что с гранатой вокруг домов бегал мужчина. Очевидцы говорят: не слишком трезвый.



— Звонит сын. Всей семьёй с маленьким ребенком стоят на улице. Эвакуировали дом и один подъезд рядом стоящего дома. Ждали минёра. Не пускали в квартиру даже за вещами для малыша, — рассказывает жительница Тутаева Татьяна Андреева.



Мужчину скрутили

— Нас всех эвакуировали из дома Розы Люксембург, 60. Позади нашего дома обнаружили взрывное устройство, — рассказывает Яна Морщинина.



По словам очевидцев, мужчина с гранатами гонял свою жену.



На место сразу приехала полиция. Мужчину, который бегал с боевой гранатой, скрутили. Проверив дома, жильцов запустили.



— 6 сентября около 18:00 в Тутаеве на улице Розы Люксембург у 42-летнего мужчины. произошел конфликт с супругой. Очевидцы обратились в полицию. На место прибыл наряд вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии. Увидев прибывших на место сотрудников, мужчина выбросил находившийся у него предмет, похожий на гранату, на землю, и был задержан на месте. Сотрудниками полиции было выставлено оцепление, произведена эвакуация. Проводится проверка, — прокомментировали произошедшее в УМВД по Ярославской области.

