В Ярославле Полушкина роща встала в пробке из-за ДТП с мотоциклом
6 сентября 2018 19:47
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Сегодня в начале седьмого вечера на Полушкиной роще произошло ДТП: столкнулись мотоцикл и «Ниссан». На место аварии приехала бригада скорой помощи.
Как сообщают очевидцы ДТП, мотоциклисту медики на месте оказывали помощь.
— Мотоциклисту оказывали помощь в машине скорой, — рассказал очевидец Олег Будёный.
Видимо, мотоциклист ехал не один, на обочине находятся ещё два мотоцикла, рядом с которыми стоят мужчины с мотоциклетными шлемами в руках.
Из-за ДТП в вечернее время на Полушкиной роще образовалась пробка в сторону Брагино.
В конце июля на Малой Пролетарской опрокинулся мотоцикл. Пострадали двое.
Фото: Анна Лурье
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