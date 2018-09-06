Мотоцикл врезался в «Ниссан»

Сегодня в начале седьмого вечера на Полушкиной роще произошло ДТП: столкнулись мотоцикл и «Ниссан». На место аварии приехала бригада скорой помощи.



Как сообщают очевидцы ДТП, мотоциклисту медики на месте оказывали помощь.



— Мотоциклисту оказывали помощь в машине скорой, — рассказал очевидец Олег Будёный.

Видимо, мотоциклист ехал не один, на обочине находятся ещё два мотоцикла, рядом с которыми стоят мужчины с мотоциклетными шлемами в руках.



Из-за ДТП в вечернее время на Полушкиной роще образовалась пробка в сторону Брагино.



В конце июля на Малой Пролетарской опрокинулся мотоцикл. Пострадали двое.

