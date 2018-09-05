Нина Ивановна стала звездой интернета. Как и мэр

Да, похоже, это реально работает. Прошло две недели после того, как ярославская пенсионерка Нина Титова накричала на мэра Владимира Слепцова в отчаянной попытке добиться ремонта двора на Спартаковской улице. И добилась. Мэр даже приехал и вместе с Ниной Ивановной осмотрел двор. Здесь положили, наконец, новую ливнёвку (из-за которой и разлилась та знаменитая лужа — причина гнева Нины Ивановны), два колодца, почти заасфальтировали, сделали парковку, продлили бордюры. Собираются ставить заборчики. Вот какие чудеса творит всенародная слава.

— Работы будут закончены в течение двух дней, — пообещал Слепцов.

И Нина Ивановна пообещала на мэра больше не кричать:



— В тот день, когда я подошла к мэру, я и представить не могла, чем всё это закончится. Думала, сейчас наобещают всего, уедут и забудут. Я больше не буду кричать на него.



С чего всё началось



Жительница Резинотехники увидела мэра, когда тот инспектировал ремонт дороги на улице Панфилова. Она подошла к свите чиновников, стала обвинять мэра во всех бедах и потребовала, чтобы он заглянул к ней во двор. Владимир Слепцов вспылил, начал твердить: «Я подойду». И в итоге подошёл. А видео диалога Нины Титовой с главой города, которое сняли корреспонденты 76.ru, стало всероссийским мемом. Хроника развития этой истории.

