У Екатерины остались двое детей

Клинику, где на операционном столе умерла пациентка, закрыли. Об этом рассказала мама погибшей женщины Евгения.



Напомним, скандальная история прогремела на всю страну этой весной: в московской клинике «Триумф Палас» погибла Екатерина Киселёва. Девушка пришла делать операцию по увеличению груди. Пластический хирург, оперировавший женщину, родом из Ярославля.



— 15 апреля она легла в клинику. Домой должна была вернуться вечером или на следующее утро. Но не вернулась. Я позвонила туда. И мне ответили: «Операция прошла успешно, но ваша дочь умерла». Вы представляете?! — мама Екатерины Евгения плачет, вспоминая тот день.

Сразу после смерти пациентки начались разбирательства. Евгения говорит: они обратились в Росздравнадзор.



— Специалисты во время обыска клиники нашли множество нарушений. Оказалось, что они могли проводить только амбулаторное лечение, то есть консультировать или делать какие-то инъекции. После этой проверки клинику закрыли, — рассказывает Евгения.



Мы позвонили в клинику «Триумф Палас» по телефону, указанному в интернете. Он оказался недоступен. А на официальном сайте клиники висит баннер: «Мы закрылись».

Клиника закрылась

А что же сам ярославский хирург? Где он сейчас? Мы обратились к нему за комментарием. Следите за нашими следующими публикациями. Григорий Перекрёстов согласился высказаться по этому поводу.



— Этот врач перед нами даже не извинился. Он считает, что ни в чём не виноват. Насколько мне известно, эта история значительно подпортила его репутацию. Он смог куда-то устроиться, но уже не оперирует, — рассказала Евгения.



Родные погибшей женщины намерены идти до конца. Они говорят: шансы наказать виновных велики. У Екатерины остались двое детей.



Кстати, на этого врача жаловались и другие его пациентки. Ярославна Екатерина Панфилова рассказала, как хирург изуродовал ей грудь.