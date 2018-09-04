Жителя Ярославской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за пост во «ВКонтакте»

Сегодня вступило в силу решение Московского гарнизонного суда в отношении жителя Рыбинска, который разместил экстремистский пост на своей страничке во «ВКонтакте».

— Он разместил материалы, призывающие к террористической деятельности, — рассказал источник 76.ru.

Уголовное дело возбудили по статьям 205.5 УК (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Суд, прошедший 22 августа, приговорил мужчину к штрафу в 350 тысяч рублей.

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