Мальчик был на велосипеде

В Рыбинске мужчина на «Рено» сбил маленького велосипедиста. ДТП произошло 2 сентября около 10:30 на улице Щепкина.



— 51-летний мужчина сбил шестилетнего мальчика. Ребёнок с травмами доставлен в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Напомним, на днях в Ярославле женщина на ВАЗе сбила 83-летнего велосипедиста. Пенсионер пересекал пешеходный переход прямо на велосипеде.

