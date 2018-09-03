Мужчина на иномарке задавил шестилетнего мальчика: ребёнок в больнице
3 сентября 2018 06:30
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В Рыбинске мужчина на «Рено» сбил маленького велосипедиста. ДТП произошло 2 сентября около 10:30 на улице Щепкина.
— 51-летний мужчина сбил шестилетнего мальчика. Ребёнок с травмами доставлен в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Напомним, на днях в Ярославле женщина на ВАЗе сбила 83-летнего велосипедиста. Пенсионер пересекал пешеходный переход прямо на велосипеде.
Фото: Александра Савельева
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