Ярославцы стали чаще выигрывать в лотерею

Это просто везение какое-то! Житель Фрунзенского района Ярославля выиграл 100 тысяч рублей, купив лотерейный билет за 100 рублей.

В этом году ярославцам везет на выигрыши в лотереи, это уже четвертый удачный билет. На «Почте России» рассказали, какие именно билеты приносят победу.

— Ярославец купил электронный билет лотереи «Русское лото», — рассказал пресс-секретарь «Почты России» Геннадий Додохов. — В отличие от классического бумажного лотерейного билета купон автоматически привязывается к ближайшему тиражу. Если клиент случайно потеряет сам купон или чек с уникальным ключом, то его можно восстановить и получить выигрыш.

Также выигрышными были билеты в государственной лотерее «Золотая подкова». По такому билету житель Рыбинска выиграл полмиллиона. В январе одному из жителей области повезло на 1,9 миллиона рублей. А в конце июня этого года житель Брагино выиграл миллион рублей в «Русское лото».