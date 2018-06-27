Удача привалила!

Вот это повезло! Житель Ярославля выиграл миллион в лотерею «Русское лото».

Мужчина решил попытать удачу и купил лотерейный билет в одном из городских отделений «Почты России». И не прогадал! 23 июня он выиграл один миллион рублей. Стало интересно, в каком почтовом отделении он купил счастливый билет.

— Это было в Брагино, в почтовом отделении № 44 на улице Урицкого. — сообщил пресс-секретарь ярославского отделения «Почты России» Геннадий Додохов. — Сейчас клиент, видимо, оформляет свой выигрыш на «Русском лото» и подписывает договор о неразглашении. Поэтому мы не можем знать, кто этот человек.





За последнее время это уже третий выигрыш в Ярославской области. Перед Новым годом житель Рыбинска выиграл полмиллиона рублей от государственной лотереи «Золотая подкова». А в конце января клиент «Почты России» выиграл 1 миллион 900 тысяч рублей.