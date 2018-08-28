Три кучки в центре города: Ярославль отметили на карте «Яндекса» с помощью эмодзи

Сервис «Яндекса» разрешил пользователям отмечать места на карте с помощью эмодзи.



- Выберите любое место и опишите его тремя символами, - предложили разработчики сервиса.



Чем все, конечно, тут же и воспользовались. «Пометили» и Ярославль.



Посёлку Красный бор за Волгой наставили поцелуйчиков. В Липовицах поставили метку, что есть бор и место для купания. В Кузнечихе хрюшком обозначили зоопарк.



Судя по набору эмодзи в Левцово, там кто-то довольный спит под ёлкой (наверное, после «Доброфеста»). Тусовочной оказалась деревня Богословка (за Григорьевским). А Перекоп отметился рукастыми силачами.



Почему-то только центр города обделили любовью. Здесь все три эмодзи – коричневые кучки.

Отчего-то не понравилась пользователям улица Нахимсона. Из-за неё три весёлых кучки и обозначают центр города. Но есть и много хороших отметок. На Салтыкова-Щедрина, на Некрасова и, конечно, на Стрелке - одни красные сердечки. Здесь всё в любви. А вокруг - всё в еде. Бургерами и пончиками отмечен центр города, улица Свободы. По меткам улицы Кирова понятно, где в Ярославле гуляют до утра.

Здание правительства тоже пометили неким зоопарком. А мэрию и вовсе забросали коричневыми, скажем так, эмодзи.

Если вам обидно за родной город, не расстраивайтесь. Во-первых, исправить ситуацию можно самому. А во-вторых, просто посмотрите на карту Москвы: