Большая делегация мэрии Ярославля в составе мэра города и его замов посетила на прошлой неделе ларек с шаурмой на проспекте Толбухина. Киоск исследовали как образцово-показательный, но результатом остались не вполне довольны. Мэр попросился в туалет, а его не пустили — потому что некуда.

Продавцам приходится искать туалет за пределами ларька

Продавец стыдливо показал, в какие кустики бегает, если приспичит. Мэр в кусты не пошёл и дал поручение — непременно поставить в ларьке санузел. Корреспондент 76.ru проверил, выполняют ли поручения градоначальника в отдельно взятом ларьке.



Заходим в ларек.

— Где, — говорю, — туалет у вас?

Продавец растерялся. Туалета так и нет. Позвонил начальнику и передал мне трубку.

— Ну что, — спрашиваю, — к вам тут мэр приходил, туалет просил…

— Был! Был мэр! Как же, такой человек заходил!

— Это да, а туалет-то поставили?

— После того, как мэр побывал у нас с ревизией, мы с ним лично встретились, и я пообещал поставить туалет, — сказал владелец НТО на проспекте Толбухина. — Уже приступаем к работам.

Мэр побывал в ларьке с проверкой и выяснил, что здесь нет туалета

Сейчас в ларьке шумно — приступили, видимо, к работам. А власти предупреждают, что такая же участь ждёт и других ларёчников.



— Требования для всех едины, — напомнил руководитель пресс-службы мэрии Хаджи Бадалов.



Накануне корреспондент 76.ru целый день провёл с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым. Мы уже писали, как он просился в ларьке в туалет и чем ещё занимался во время работы.

