Туалет в ручном управлении: по приказу мэра в ларьке с шаурмой поставят санузел
Большая делегация мэрии Ярославля в составе мэра города и его замов посетила на прошлой неделе ларек с шаурмой на проспекте Толбухина. Киоск исследовали как образцово-показательный, но результатом остались не вполне довольны. Мэр попросился в туалет, а его не пустили — потому что некуда.
Продавец стыдливо показал, в какие кустики бегает, если приспичит. Мэр в кусты не пошёл и дал поручение — непременно поставить в ларьке санузел. Корреспондент 76.ru проверил, выполняют ли поручения градоначальника в отдельно взятом ларьке.
Заходим в ларек.
— Где, — говорю, — туалет у вас?
Продавец растерялся. Туалета так и нет. Позвонил начальнику и передал мне трубку.
— Ну что, — спрашиваю, — к вам тут мэр приходил, туалет просил…
— Был! Был мэр! Как же, такой человек заходил!
— Это да, а туалет-то поставили?
— После того, как мэр побывал у нас с ревизией, мы с ним лично встретились, и я пообещал поставить туалет, — сказал владелец НТО на проспекте Толбухина. — Уже приступаем к работам.
Сейчас в ларьке шумно — приступили, видимо, к работам. А власти предупреждают, что такая же участь ждёт и других ларёчников.
— Требования для всех едины, — напомнил руководитель пресс-службы мэрии Хаджи Бадалов.
Накануне корреспондент 76.ru целый день провёл с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым. Мы уже писали, как он просился в ларьке в туалет и чем ещё занимался во время работы.