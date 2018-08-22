Будем сверять время по центру

Часы на звоннице Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле снова будут показывать точно время спустя 15 лет. Все эти годы стрелки показывали 6:24. Старый механизм не работал. Теперь музей-заповедник смог заключить контракт с подмосковными специалистами по воссозданию механизма часов.

— Ремонт проведен на объектах культурного наследия и федерального, и регионального значения. Это Митрополичьи палаты, Ильинско-Тихоновская церковь, склады Крохоняткиных. Другие ключевые объекты: церковь Ильи Пророка, Кирилло-Афанасиевский и Спасо-Преображенский монастыри, Губернаторский дом — здание Ярославского художественного музея, дом Сорокиной, — рассказала директор департамента культуры Марина Васильева. И это далеко не все. В этом году в перечень запланированных мероприятий включено возрождение старинных ярославских курантов на звоннице Спасо-Преображенского монастыря.

Часы планируют починить к ноябрю.

Напомним, масштабный ремонт в центре города делают на подаренные Москвой 600 миллионов рублей.