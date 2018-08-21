В этих школах больше всего медалистов

Назвали список школ Ярославля, которые по итогам учебного года можно назвать самыми умными в городе. Потому что в них оказалось больше всего выпускников-медалистов. В их список вошли 10 образовательных заведений.

— Наибольшее число выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», в гимназии № 1 — 21 человек, — рассказали в департаменте образования мэрии Ярославля.

Следом идёт провинциальный колледж, где отличились 18 выпускников. На третьем месте средняя школа № 4 — 13 медалистов. Также в этот список вошли: лицей № 18 (11 медалистов), школа № 33 (10 медалистов), школа № 18 и № 58 (по 9 медалистов), школа № 37 и гимназия № 3 (по 8 медалистов).

Опубликовали также результаты ЕГЭ: какие предметы ярославским школьникам даются лучше других.