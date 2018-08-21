Ярославские школьники стали лучше знать русский язык

Выпускники ярославских школ умнее, чем большинство российских школьников. К такому выводу пришли в департаменте образования, сверив результаты ЕГЭ со средним баллом по стране.

Так, школьники стали значительно лучше владеть русским языком. Средний балл по предмету в Ярославле — 74,57. По стране — 70,9. Лучше ярославцы и в профильной математике, средний балл в городе 53,14, а в стране — 49,8. Базовый уровень математики ярославские школьники знают так же, как и большинство выпускников в стране — 4,32 балла / 4,29 балла.

Успехи в русском языке настолько хороши, что 34 школьника написали его на 100 баллов. В прошлом году такой результат был только у 21 выпускника. Математику на высший балл сдали двое, физику — 1 ученик, информатику 4 (в прошлом году было 10).

Однако хорошую статистику портит то, что не все выпускники получают аттестаты. Процент тех, кто завалил экзамены, вырос на 0,3%. В итоге только 98,6% из 2596 учеников получили аттестаты. В выпуске 2016 года этот процент достигал 99,4%.

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