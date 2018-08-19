Лебедь курлыкает, когда с ним разговаривают люди

На Верхнем острове люди заметили белого лебедя. Птица совершенно не боялась людей и просто сидела на одном месте.



— Мне сообщили в субботу об этой птице, — рассказал известный ярославский фотограф, любящий поснимать диких птиц, Алексей Лобанов. — Решили поехать за ней утром в воскресенье.



Уже поздним вечером Алексей заволновался. Птица могла быть ранена, а ночью с ней могло что-нибудь произойти. Поэтому, не дождавшись утра, Алексей поехал спасать лебедя.



— Птицу нашли, — рассказал фотограф. — Сидел там же, где и провел целый день. Рядом рыбаки туда-сюда снуют, лодки накачивают и спускают, прохожие — в общем, движуха, а он не реагирует. Птицу мы поймали. Особого сопротивления лебедь не оказал: взлетать не пытался, в воду уйти особо не стремился.



Внешне птица оказалась вполне здоровой, лебедя забрали на передержку.



— Утром, отдохнув, он радостно встретил человека с пакетом корма — закурлыкал, — говорит Алексей. — Начал сразу клевать корм. Пьет. Подкурлыкивает, если с ним разговариваешь. По поведению очень похоже на то, что птица не дикая.



Спасители лебедя выяснили, что он не из зоопарка, откуда он мог улететь, пока не нашли, но очень надеются вернуть лебедя тому, кто его потерял.



В Толгском монастыре у пары чёрных лебедей появились птенцы. Трогательное видео пернатого семейства.

