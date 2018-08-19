Было б на что поесть, какие уж тут сбережения

Ярославльстат подвел итоги и подсчитал расходы ярославцев. Первой строкой расходов, конечно, значатся покупки товаров. Затем — оплата услуг и ежемесячных платежей. На все это в этом году у нас стало уходить больше денег, чем в прошлом.

А вот свободных денег на руках и заначки на чёрный день стало меньше. В раздел «сбережения» мы стали откладывать в два раза меньше.

— Сбережения включают вклады, приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей и задолженности по кредитам, приобретение недвижимости, покупку скота и птицы, — пояснили в Ярославльстате.

Грустно от таких данных? Тогда вот отчёт мэра. Говорит, что цены падают, а зарплаты растут.