Похожую девушку недавно видели в центре Рыбинска

16-летняя Екатерина Смыслова пропала в Рыбинске 2 августа. До сих пор о ней ничего не известно.



— Екатерина выглядит на свой возраст, — рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда «ЯрСпас». — Её рос 156 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые ниже плеч, глаза голубые, сильно выделяет карандашом брови.



Девушка была одета в чёрную футболку и чёрные лосины.



Похожую девушку видели вчера в центре Рыбинска.



— Примерно в 11:15 видела двух девушек на площади Дерунова, — написала в группе «ЯрСпас» Елена Михайлова. — Одна в шортах и футболке светлой, а вторая в чёрной футболке и черных лосинах и ростом поменьше, у обеих рюкзаки. Шли мимо памятника Дерунову, к аллее Славы.



Всех, кто видел Екатерину после 2 августа, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 102 или 112 или на горячую линию «ЯрСпас» по номеру +7 910 964-08-38.



В Ярославле продолжаются поиски 13-летней девочки. Она ушла из дома во Фрунзенском районе рано утром и не вернулась.

