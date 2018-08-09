В последний раз Вику видели дома во Фрунзенском районе вчера утром

В Ярославле во Фрунзенском районе пропала 13-летняя Вика Крыкина. Она ушла из дома вчера утром и не вернулась.



— Всё это очень ужасно, — говорят близкие девочки. — Мы очень надеемся, что с ней всё хорошо и она вот-вот вернётся.



К поискам подростка подключились полицейские, к которым обратились родственники пропавшей.

— На вид девочке 14 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Она была одета в чёрные джинсы, черные с белым кроссовки, черную футболку с красным рисунком.

Сотрудники МВД ищут повсюду и просят всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, сообщить по телефону 02 или (4852) 48-80-80.