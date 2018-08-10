Владимир Слепцов снова пригрозил главам увольнениями

Сегодня на утренней планёрке мэр Ярославля объявил, что в эти выходные в городе будет объявлен тотальный контроль за водоёмами. Глава города буквально поднял панику из-за частых происшествий на воде — из водоёмов каждую неделю вытаскивают утонувших. Речь идёт не только о местах для купания, но и о берегах рек и озёр в целом.

— Если произойдет какое-то ЧП, я устрою разбирательства. Если в Павловском парке произойдет что-то, будет отвечать Мусинова (глава района) головой. Если на Техасе — Мамонтов, — в очередной раз пригрозил чиновникам Владимир Слепцов. — Невероятное количество людей гибнет на воде. Такое ощущение, что мы живём на море, и у нас шторм. Это всё от того, что лёгкий доступ у людей к спиртным напиткам. Все кафе «Ветерок» пресекать на корню.

Мэр Ярославля велел устроить тотальный контроль на побережьях силами управлений МЧС, МВД. Ведомства и чиновники должны контролировать, чтобы никто не употреблял спиртное и не жарил шашлыки.

В прошлые выходные на Прусовских карьерах утонул человек.