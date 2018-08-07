Скутер из борщевика достать было невозможно

Ягоды и грибы, выставленные на продажу на трассе, настолько разозлили 35-летнего жителя села Левашово Некрасовского района, что тот избил женщину, которая торговала дарами природы.



53-летняя женщина подрабатывала тем, что на трассе М-8 выставляла на продажу ягоды и грибы. Мимо проходил незнакомый ей мужчина, которому такая незаконная торговля пришлась не по вкусу. Он начал прогонять женщину. Чтобы и вовсе запугать продавщицу, мужчина подошёл к её скутеру и уронил его на землю. В ответ женщина достала сотовый, чтобы позвонить в полицию. Незнакомец выхватил телефон, ударил женщину по лицу и пнул ногой в живот. После чего вновь подбежал к скутеру, схватил его и швырнул в заросли борщевика. Да так, что достать его уже было невозможно.



— Материальный ущерб составил 300 тысяч рублей. К тому же женщине были нанесены телесные повреждения. Суд назначил виновнику наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, — рассказали в прокуратуре Некрасовского района.



Кстати, Владимир Слепцов тоже борется с незаконной торговлей. Он на дух не переносит ни трусы, ни носки, ни огурцы с помидорами на улицах Ярославля. К счастью, мэр пока никого в борщевик не выбросил.