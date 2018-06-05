Чиновники выгнали торговцев огурцами от продуктового супермаркета

За незаконную торговлю придётся заплатить штраф в пять тысяч рублей

Ярославские чиновники изо всех сил борются с уличными торговцами. Мэр Владимир Слепцов на последней общегородской планёрке был суров с подчинёнными за то, что ему опять встретился ларёк с трусами и носками в районе остановки «Большая Фёдоровская».

Градоначальник велел лучше бороться с незаконной торговлей на улицах. И чиновники отправились выгонять бабушек и других работающих у раскидных прилавков. Накануне прошлись по Фрунзенскому и Красноперекопскому району, выписав три штрафа по пять тысяч рублей.

— Хочу отметить, что незаконных предпринимателей постепенно становится меньше. Кто-то понимает, что нарушает закон и переезжает на легальный рынок, некоторые просто сворачивают деятельность, — рассказал глава территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов. — У нас в планах находится расширение рынка «Липовая гора», добавим тридцать бесплатных мест.

Где в Ярославле можно торговать бесплатно: на центральном рынке (улица Депутатская, 7), Ленинском рынке, (улица Чкалова, 17а), в городском торгово-выставочном центре (улица Большая Октябрьская, 30а), на ярмарке «Пионерская» (улица Пионерская, напротив д. 1), на ярмарке «Виктория» (пересечение улиц Труфанова и Панина), а также на ярмарке «Невская» (улица Урицкого, у дома 71).