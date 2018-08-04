Огромный столб дыма поднимается с полигона «Скоково»: что говорят пожарные
4 августа 2018 18:55
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Сегодня утром ярославцы увидели дым, который шёл со стороны полигона «Скоково». Горожане забеспокоились: не иначе как пожар. Ведь столб дыма виднелся со всех концов Брагино. И поднимался до неба.
— А Норское и Брагино этим всем дышат, — возмущались пользователи соцсетей.
Мы связались с ярославскими спасателями, чтобы узнать, насколько серьёзно это возгорание.
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— Информация о пожаре на «Скоково» к нам не поступала, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Мы уточняем информацию о том, что случилось на полигоне.
Напомним, весной этого года «Скоково» уже поджигали.
Фото: Илья Duke/Подслушано в Ярославле
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