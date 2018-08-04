Информации о возгорании к пожарным не поступало

Сегодня утром ярославцы увидели дым, который шёл со стороны полигона «Скоково». Горожане забеспокоились: не иначе как пожар. Ведь столб дыма виднелся со всех концов Брагино. И поднимался до неба.



— А Норское и Брагино этим всем дышат, — возмущались пользователи соцсетей.



Мы связались с ярославскими спасателями, чтобы узнать, насколько серьёзно это возгорание.



Всё по теме ввоза мусора на «Скоково»

— Информация о пожаре на «Скоково» к нам не поступала, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



Мы уточняем информацию о том, что случилось на полигоне.



Напомним, весной этого года «Скоково» уже поджигали.