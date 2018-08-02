Посмотреть вертолётный фристайл можно будет в Левцово 5 августа

Уникальное авиашоу пройдёт в начале августа под Ярославлем. На фестивале «Техника путешествий. ТехноTravel 2018» будет задействовано около десяти самолётов, а также выступит легендарный По-2.



— Изюминкой фестиваля станет вертолётный фристайл, в ярославском небе это будет впервые — рассказали организаторы «ТехноTravel 2018». — А ещё гостей ждут полеты на самолёте и аэростате, тест-драйвы авто-, мото- и велотехники, выставка самолетов, вертолетов, квадроциклов, мотоциклов и яхт.

Фестиваль будет проходить 4 и 5 августа на территории аэродрома Левцово в Ярославском районе.



Ещё одно авиашоу ярославцы уже посмотрели на 55-летие со дня полёта Валентины Терешковой в космос. Тогда праздник в Ярославле получился грандиозный, но вызвал и возмущение — тем, как перекрыли всё движение. А ещё во время показательных выступлений авиации произошёл казус.

